Der „Schlangenbeschwörer“ feiert Jubiläum

Schlangenbiss am Klo

Auf der ganzen Welt wurde 2021 darüber berichtet: Während der Morgentoilette verspürte ein Grazer (65) ein schmerzhaftes Zwicken in seinen Genitalien und stellte fest: „Da ist eine Schlange in meinem Klo!“ Werner Stangl zog den Albino-Netzpython, der dem Nachbarn des Gebissenen ausgerissen war, heraus.