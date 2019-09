Vier-Meter-Python während Fahrt frei im Auto

Was für eine Wahnsinns-Aktion! Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Sprösslingen im Kindergarten- bzw. Volksschulalter fuhr am Dienstag ein Mann aus Scheibbs ins steirische Kapfenberg, um dort einen Tigerpython abzuholen. Für den Transport hatte der Reptilienkenner aber eine viel zu kleine Box (immerhin wiegt die Würgeschlange etwa 40 Kilogramm und ist mehr als vier Meter lang) mitgebracht. Die Notlösung: Er verfrachtete das Tier in einen Pappkarton und fixierte ihn mit Klebeband. Das Paket stellte er in den Kofferraum seines Kombi, auf dem Rücksitz nahmen seine Kinder Platz.