Schlangenbiss am Klo: „Kann wieder vorkommen“

Eine Schlange, die durch das WC kommt: wohl der Albtraum eines jeden Menschen. Kann so etwas denn jederzeit wieder vorkommen?

Das ist durchaus möglich. Pythons zum Beispiel können unglaublich lange die Luft anhalten. Allerdings ist mir ein solcher Vorfall in 40 Jahren jetzt das erste Mal untergekommen. In Asien oder etwa Australien passiert so etwas häufig.