Radfahrer entdeckt Frau in Fluss und schlägt Alarm

Einem Radfahrer ist es zu verdanken, dass die Helfer rasch an Ort und Stelle waren: Er hatte am Samstag gegen 17.30 Uhr von der Straße aus eine Frau in der Lieser entdeckt. Sie war zuvor aus einem Kajak gefallen, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Fluss unterwegs war. Während sich der 54-Jährige nach 800 Metern samt Kajak ans Ufer retten konnte, trieb die Salzburgerin weitere 300 Meter flussabwärts. Die 51-Jährige hat sich auf einen Stein mitten im Fluss retten können, wo sie vom Radfahrer gesichtet wurde. Mit Hilfe einer Drehleiter konnte die unter Schock stehende und unterkühlte Frau von Mitgliedern der FF Spittal geborgen und von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.