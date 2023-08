Klagenfurt-Stürmer traf einst gegen Real & Zidane!

„Ich bin zu ungeduldig“

Gute alte Zeiten jedenfalls. Mit vielen Arweiler-Toren. Auf die der 26-Jährige nun im Klagenfurt-Dress schon sehnsüchtig wartet! Denn heuer ging der „Einser-Stürmer“ in der Liga noch leer aus. „Klar ärgert’s mich - ich will immer am Scoreboard stehen. Aber ich hatte noch nicht allzu viele große Chancen, muss aber auch selbst aktiver werden - und darf in erster Linie nicht so ungeduldig sein“, betont Arweiler.