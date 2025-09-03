Olympia-Medaillengewinner Borchashvili sagt Adieu

Polleres seit April wieder im Training

Polleres sprach von ihrer vor gut einem Jahr nach dem Gewinn von Olympia-Bronze eingeläuteten Auszeit. „Es war angenehm, einmal etwas Anderes als Judo machen zu können“. Seit April ist die 28-Jährige wieder im Training, dieses sei langfristig auf die Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles ausgerichtet. „Das Ziel ist, gleich gut oder sogar besser zu werden und voll im Trainings- und Wettkampfmodus zu sein.“