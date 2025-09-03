Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angriff im Weltcup

ÖSV-Ass muss diesmal nicht für Chile-Trip zahlen

Kärnten
03.09.2025 10:57
Nadine Fest will diesmal auch im Weltcup starke Leistungen zeigen.
Nadine Fest will diesmal auch im Weltcup starke Leistungen zeigen.(Bild: GEPA)

Ab nach Chile! Für die Weltcupgruppe 2 rund um die Kärntnerin Nadine Fest geht‘s am Mittwoch ins vierwöchige Trainingscamp in Chile – diesmal ohne eigene Kosten. Im Sommer hat die 27-Jährige mit den Herren-Assen rund um Marco Schwarz hart gearbeitet. Diesmal soll der Durchbruch im Weltcup gelingen.

0 Kommentare

Eigentlich hat es schon Tradition! Zum dritten Mal in ihrer Karriere hat Kärntens Speedfahrerin Nadine Fest vorige Saison die Gesamtwertung im Europacup gewonnen – und sich damit wieder ein Fixticket für den Weltcup geschnappt. Und diesmal will die 27-Jährige ihre Chance auf höchster Ebene nutzen. Dafür hat sie im Sommer mit der Trainingsgruppe von Hannes Schwarz – rund um die Herren-Asse Marco Schwarz und Adrian Pertl – in Seeboden geschuftet. „Ich wurde von den Jungs echt gut aufgenommen, das Training war richtig gut“, schwärmt Nadine.

Vorigen Winter gewann Nadine Fest (Mitte) sogar die Europacup-Abfahrt in Kitzbühel.
Vorigen Winter gewann Nadine Fest (Mitte) sogar die Europacup-Abfahrt in Kitzbühel.(Bild: GEPA)

Mit Kärntnerin im Zimmer
Am Sonntag hat die Polizeisportlerin noch bei „Kärnten läuft“ den Viertelmarathon (10 km) in starken 54:20 Minuten absolviert – und schon am Mittwoch geht’s ins einmonatige Trainingscamp in Chile. Anders als im Vorjahr muss sie den Trip auf Naturschnee diesmal nicht aus eigener Tasche bezahlen. Weil sie zurück im A-Kader des ÖSV ist. „Das ist eine große Erleichterung – im Vorjahr bin ich doch etwas auf Nadeln gesessen“, so Fest, die mit der Kärntner Kollegin Carmen Spielberger im selben Zimmer schläft. „Ich versuche, ihr zu helfen, es ist ja ihr erster Anlauf im Weltcup.“

Zitat Icon

Das Trainingscamp in Chile nicht auf eigene Kosten bezahlen zu müssen, ist eine große Erleichterung. Ich möchte jetzt im Weltcup Fuß fassen, habe im Sommer gut trainiert.

ÖSV-Speedfahrerin Nadine FEST

Training auf 3000 Meter Höhe
Etwas hart werden die vier Wochen Training auf über 3000 Höhenmeter aber doch. Fest: „Über diesen langen Zeitraum wird das sicher anstrengend. Aber wir machen auch einen zweitägigen Ausflug in die Hauptstadt Santiago de Chile.“ Das große Ziel in der neuen Weltcup-Saison ist klar: „Ich möchte endlich auch dort in der Abfahrt und im Super-G Fuß fassen. Wichtig ist, dass ich Lösungen finde, wenn es nicht läuft – da muss man dann einfach raus aus der Opferrolle. Das habe ich gelernt.“

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Mehr Kärnten
Partner erstickt
Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten
Angriff im Weltcup
ÖSV-Ass muss diesmal nicht für Chile-Trip zahlen
Schauspielerin Frank
Von lustigen Filmdrehs, Bühnen und Oscar-Träumen
Krone Plus Logo
Nach Wiener Erhöhung
Teurere Öffis: So schaut die Lage in Kärnten aus
Krone Plus Logo
Willkommen in Kärnten
KAC-Stürmer wurde nach Fußball-Legende benannt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf