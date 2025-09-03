ÖSV-Ass muss diesmal nicht für Chile-Trip zahlen

Training auf 3000 Meter Höhe

Etwas hart werden die vier Wochen Training auf über 3000 Höhenmeter aber doch. Fest: „Über diesen langen Zeitraum wird das sicher anstrengend. Aber wir machen auch einen zweitägigen Ausflug in die Hauptstadt Santiago de Chile.“ Das große Ziel in der neuen Weltcup-Saison ist klar: „Ich möchte endlich auch dort in der Abfahrt und im Super-G Fuß fassen. Wichtig ist, dass ich Lösungen finde, wenn es nicht läuft – da muss man dann einfach raus aus der Opferrolle. Das habe ich gelernt.“