Schauspielerin Frank

Von lustigen Filmdrehs, Bühnen und Oscar-Träumen

Kärnten
03.09.2025 10:00
Mit Ehemann Otto Jaus am Film-Set von „Neo Nuggets“.
Mit Ehemann Otto Jaus am Film-Set von „Neo Nuggets".

Vom Wörthersee nach Hollywood: Schauspielerin Eva Maria Frank erzählt der „Krone“ im Heimaturlaub von ihrem Erfolg.

0 Kommentare

„Oh mein Gott! Wie cool und ich bin da dabei“, freute sich Eva Maria Frank, als sie erfuhr, dass der Film „Pfau – Bin ich echt?“ zum österreichischen Beitrag für die Oscars 2026 auserkoren wurde. Die Kärntner Schauspielerin durfte für den Erfolgsfilm in Wien vor der Kamera stehen.

Zwischen Heimaturlaub und Kinopremieren 
„Ich hab den Regisseur bereits über einen Freund gekannt, ohne mit ihm gearbeitet zu haben. War dann beim Casting und es hat geklappt“, erzählt die 37-Jährige, die im Film in der Wiener Passage „abdancen“ durfte. Die gebürtige Krumpendorferin studierte nach ihrer Matura im Bachmann-Gymnasium Schauspiel am Konservatorium Klagenfurt. Dass ihre Karriere derzeit so richtig Fahrt aufnimmt, liegt nicht nur an „Pfau“.

Der Film „Neo Nuggets“ (Kinostart: 16. Oktober) brachte die Schauspielerin nach längerer Zeit auch wieder beruflich mit ihrem Ehemann Otto Jaus zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden im Globe Wien bei Michael Niavaranis „Romeo und Julia“. „Danach haben wir nicht mehr zusammengearbeitet. Umso schöner war es, bei ,Neo Nuggets’ wieder einmal gemeinsam am Set zu sein, als Geheimagentin – mehr darf ich aber noch nicht verraten.“

„Pfau“-Dreharbeiten: Anton Noori, Frank und Albrecht Schuch
„Pfau"-Dreharbeiten: Anton Noori, Frank und Albrecht Schuch
Die Schauspielerin im „Krone“-Gespräch am Wör- thersee.
Die Schauspielerin im „Krone"-Gespräch am Wör- thersee.
„Neben dem drehen, freu’ ich mich in Zukunft auch auf spannende Filmproduktionen.“
„Neben dem drehen, freu' ich mich in Zukunft auch auf spannende Filmproduktionen."

Emotionale Szenen mit Schmähs gebrochen
Im Mai stand Frank als Episodenhauptrolle für den dritten Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ von Thomas Stipsits vor der Kamera. „Es war eine extrem tolle Arbeit. Meine Rolle war sehr unscheinbar. Ich hatte viele emotionale Szenen, die herausfordernd waren. Es war megakalt, mitten in der Nacht, und nebenbei reißt Thomas Stipsits einen Schmäh nach dem anderen, wo du am liebsten mitlachen willst.“ Schon bald geht es für Frank mit einem weiteren Projekt weiter: Sie steht für Soko Linz vor der Kamera. „Darauf freu ich mich schon“, sagt sie strahlend.

Bei all den Drehs und Projekten zieht es Frank immer wieder zurück nach Kärnten: „Ich seh’ den See als meine Heimat und verbringe hier so viel Zeit wie möglich“, schmunzelt sie und blickt mit einem Funkeln im Auge auf den ruhigen Wörthersee.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
