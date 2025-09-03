Von lustigen Filmdrehs, Bühnen und Oscar-Träumen

Emotionale Szenen mit Schmähs gebrochen

Im Mai stand Frank als Episodenhauptrolle für den dritten Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ von Thomas Stipsits vor der Kamera. „Es war eine extrem tolle Arbeit. Meine Rolle war sehr unscheinbar. Ich hatte viele emotionale Szenen, die herausfordernd waren. Es war megakalt, mitten in der Nacht, und nebenbei reißt Thomas Stipsits einen Schmäh nach dem anderen, wo du am liebsten mitlachen willst.“ Schon bald geht es für Frank mit einem weiteren Projekt weiter: Sie steht für Soko Linz vor der Kamera. „Darauf freu ich mich schon“, sagt sie strahlend.