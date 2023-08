StandbyME Go: Robuster Outdoor-Bildschirm von LG

Der StandbyME Go verfügt über ein 27-Zoll-Touch-Display und ein 20-Watt-Vierkanal-Lautsprechersystem, das Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützt. Integriert in eine Tragetasche, in der auch ein Akku verbaut ist, soll sich das System bis zu drei Stunden lang ohne externe Steckdose nutzen lassen - und zwar sowohl In- als auch Outdoor.