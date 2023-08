Im Ländle-Derby gibt es Reibungspunkte

Was das heutige Spiel betrifft, gibt es durchaus auch Reibungspunkte. So etwa fordert der nunmehrige Lustenauer Leo Mätzler von seinem Ex-Verein Altach noch ausstehende Gelder. Der Senat 2 der Bundesliga hat sich in der Causa eingeschaltet. Innenverteidiger Boris Moltenis wiederum wurde von beiden Klubs umworben. Lustenau machte schließlich das Rennen trotz einer niedrigen Ablöse, die für den 23-Jährigen bezahlt wurde. Stürmer Gustavo Santos wiederum hätten viele Fans gerne in Lustenau gesehen. Der Brasilianer wechselte aber von Dornbirn in Rheindorf.