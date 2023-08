Fehlender Finger soll Prigoschins Tod bestätigen

Trotz der Streitigkeiten in der Vergangenheit kondolierte der russische Präsident Wladimir Putin der Familie seines in Ungnade gefallenen früheren Verbündeten. „Er war ein Mann mit einem schwierigen Schicksal, er hat in seinem Leben einige schwere Fehler gemacht“, erklärte er. Er habe Prigoschin seit den 1990er Jahren gekannt und ihn als „talentierten Geschäftsmann“ geschätzt.