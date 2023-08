USA: Prigoschin-Absturz wegen Explosion an Bord

Flugzeugrumpf bei Aufprall fast unversehrt

US-Geheimdienstsatelliten hätten jedenfalls keine Raketenstarts in der Nähe des Absturzortes registriert, heißt es in dem Bericht weiter. Es gebe also keine Hinweise darauf, dass der Privatjet durch eine Boden-Luft-Rakete zerstört wurde. Zu einem ähnlichen Schluss kommen Experten auf „CNN“ - diese gehen aufgrund eines veröffentlichten Radarbildes der Absturzstelle davon aus, dass der Rumpf des Flugzeugs fast unversehrt war, als es auf dem Boden aufschlug - ein weiteres Indiz, das gegen eine Rakete sprechen könnte.