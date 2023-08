Filmfestival Viennale bringt Licht in die Kinos

Die 61. Ausgabe der Viennale findet heuer von 19. bis 31. Oktober an verschiedenen Spielstätten Wien statt und präsentierte nun die Schwerpunkte des Festivals. Unter dem Thema „Licht“ will man einiges zutage fördern: „Licht, Form, Forschung, Technologie und Leben - das sind auch Schlüsselbegriffe für die Welt des Kinos“, ist sich Festivaldirektorin Eva Sangiorgi sicher. Sie will heuer vor allem einen Scheinwerfer auf Chile halten: Für die Retrospektive wurde der in Chile geborene Filmemacher Raúl Ruiz ausgewählt und anlässlich des 50. Jahrestags des Putschs, mit dem General Pinochets Diktatur in Chile begann, werden in der Kategorie „Kinematografie“ 25 lateinamerikanische Filme gezeigt.