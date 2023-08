Golfcarts mit Noah Lyles crashen vor WM-Halbfinale

Der 100-m-Weltmeister zeigte sich von seiner besten Seite und lief mit 19,76 Sekunden die schnellste Zeit von allen drei Rennen. So zog der klare Favorit ins Finale am Freitag Abend ein. Da soll sein zweites Gold in Budapest folgen. Den dritten Titel will er dann mit der US-Sprintstaffel holen.