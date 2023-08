Bei 30 Grad steigen wir in den Caritas-„Kältebus“. Früher war vor allem der Winter eine Gefahr für die Menschen auf der Straße, heute sind es auch die Sommer. Wir fahren an Orte, wo Obdachlose gesehen wurden, um ihnen Unterstützung anzubieten. Klaus Schwertner, der Direktor der Caritas, lenkt den Bus. Neben ihm sitzt Susi, eine Sozialarbeiterin, die mir über die Probleme von Obdachlosen in Wien erzählt.