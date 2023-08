Die Welt von ganz oben betrachten

Der Feld-Kranzenzian wird auch Feld-Fransenenzian oder Feld-Enzian genannt und gehört zur Gattung der Kranzenziane. Die Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von meist zehn bis zwanzig Zentimeter, die Blüten stehen in einem traubigen, beinahe doldenartigen Blütenstand zusammen und weisen eine lilafarbene, bläulich-violette oder weiße Färbung auf. Die Blütezeit variiert je nach Standort von Mai bis Oktober. In Österreich kommt der Feld-Kranzenzian in Vorarlberg, Tirol sowie in der Steiermark vor. Die Pflanze gedeiht in Höhenlagen ab 600 Metern auf kalkarmen, lockeren Lehmböden. Die Bestäubung erfolgt hauptsächlich durch Falter und Hummeln, aber auch Selbstbestäubung ist möglich. Die Ausbreitung der Samen geschieht schlicht durch den Wind.