Die Drängelei um politische Posten wird intensiver

So gut, so fein. Im kommenden Jahr steht neben der Gemeinderatswahl in Innsbruck sowie der Nationalratswahl (Termin noch unklar) auch die EU-Wahl am 9. Juni an. Aktuell stellt Österreich 19 Abgeordnete, sieben davon die Volkspartei. Man geht aber schon jetzt davon aus, dass die ÖVP Verluste einfahren und sich für Thaler kein Platz mehr im EU-Parlament ausgehen wird. Aus diesem Grund soll die gebürtige Unterländerin - sie wuchs in Thiersee auf - den Wunsch geäußert haben, in den Nationalrat zu kommen.