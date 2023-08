Innsbrucker ÖVP brennt: Kein Feuerlöscher in Sicht

Mit offenem Brief Öl ins Feuer geschüttet

Beim Stichwort „Kennen“ hat ein anderer Name wohl die wesentlich besseren Karten in der Hand: Der jetzige 2. Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Lustigerweise ist er aufgrund seines Aufgabenbereiches auch zuständig für die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Er sollte sich also mit dem Löschen von Bränden auskennen. Aber anstatt das zu tun, hat er nun mit einem offenen Brief an Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle ziemlich viel Öl ins Feuer geschüttet. Im Brief, der sich auf ein vertrauliches Gespräch mit Mattle bezieht, betont er: „Meine bereits vorher bekannte Absicht, als ÖVP-Bürgermeisterkandidat bei der kommenden Gemeinderatswahl anzutreten, und deine Erwägungen dazu habe ich mit meinen Freunden besprochen. Und ich bekräftige meine Absicht ein weiteres Mal. Ich werde inzwischen täglich von Innsbruckerinnen und Innsbruckern aufgefordert, als Bürgermeister zu kandidieren.“