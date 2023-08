ÖVP-Streit in Innsbruck: Lacht bald Oppitz-Plörer?

Normalerweise knöpft man sich vor einer Wahl - in diesem Fall geht es um die Gemeinderatswahl in Innsbruck im Frühjahr 2024 - die gegnerischen Gruppierungen vor und patzt diese laufend und so schlimm als möglich an. Mit dem Ziel, sie bei der Wählerschaft unwählbar zu machen und selbst damit mehr Stimmen zu bekommen. Die ÖVP in Tirol verfolgt hier im Moment einen anderen Kurs, da läuft alles etwas anders ab.