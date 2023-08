Prigoschin-Anhänger drohen mit „zweitem Marsch“

Das, wovor die Regierungen in Washington und anderen Hauptstädten der westlichen Welt nach der gescheiterten Meuterei gegen die russische Militärführung gewarnt hatten, ist nun offenbar eingetreten. Söldnerchef Jewgeni Prigoschin kam bei einem Flugzeugabsturz nahe Moskau ums Leben. Dies gaben sowohl der Prigoschin nahe stehende Telegram-Kanal „Grey Zone“ als auch die russische Luftfahrtbehörde am späten Mittwochabend bekannt. Prigoschin-Anhänger drohen in den sozialen Medien bereits mit einem „zweiten Marsch“ auf Moskau.