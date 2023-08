Wieder Regen, Überflutungen und Feuerwehreinsätze

Bei Straßenkilometer 77,2 in Twimberg wurde die Packer Bundesstraße auf einer Länge von 50 Meter durch eine Geröllmure verlegt. Für die Räumung ist schweres Gerät notwendig. Geräumt werden soll die Straße am Donnerstag. Die Packer Straße (B 70) bleibt bis also bis auf weiteres zwischen Twimberg und Waldenstein für den gesamten Verkehr gesperrt.