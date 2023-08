D: Geschlechtseintrag bald einfacher zu ändern

„Das Grundgesetz garantiert die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das gilt auch für die Geschlechter“, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Mittwoch in Berlin. „Darüber selbstbestimmt entscheiden zu können, dieses Menschenrecht zu verwirklichen, das entspricht einem freiheitlichen Rechtsstaat.“ Künftig solle jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können.