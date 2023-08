Hunde suchen neues Heim, Katzen werden vermisst!

Abgängig

ist auch die kastrierte sowie gechippte Katze „Chili“! Seit 16. August ist sie in ihrem Zuhause in Jochberg (Martengasse) nicht mehr aufgetaucht. Die Freigängerin wohnt erst seit Anfang August dort, deshalb könnte es sein, dass sie sich in der neuen Umgebung verlaufen hat und nun nicht mehr in ihr Heim findet. Wer weiß, wo sie sich versteckt hält? Sichtungen bitte an die Telefonnummer: 0049/1628147069.