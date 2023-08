Heißes Wetter sorgt für höhere Ozonwerte

158 Mikrogramm pro Kubikmeter Ozon wurden gestern an der Messstation am Haunsberg gemessen. In Hallein waren es 150 Mikrogramm pro Kubikmeter, in St. Koloman 133, in der Landeshauptstadt lagen die Werte zwischen 132 und 129 und in St. Johann im Pongau bei 115. Allesamt weisen diese Werte nur eine leichte Belastung auf.