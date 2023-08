Geschützte Vögel weiter auf der Abschussliste

Sie stehen sowohl auf der Roten, als auch auf der Abschussliste: Wie berichtet, gab es heuer in der ganzen Ostregion laute Kritik an der Jagderlaubnis auf die eigentlich gefährdeten Turteltauben. Zumindest das Burgenland reagierte auf den „Krone“-Bericht und lässt mitteilen, dass das heurige Halali auf die Liebesvögel das letzte sein wird. Und obwohl die Bestände der Turteltauben seit 1998 um 71 Prozent gesunken sind, hält Niederösterreich die Füße still.