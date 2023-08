Turteltauben: Ende der Abschüsse im kommenden Jahr

Andere Bundesländer am Zug

„Nun müssen auch Wien und Niederösterreich aktiv werden, damit sie auf der Turteltauben-Landkarte nicht demnächst als einzige Todeszone in ganz Mitteleuropa dastehen“, richtet Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria, eine ganz klare Forderung an die Politik.