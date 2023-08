Abschuss der bedrohten Turteltauben steht bevor

Am Verschwinden von Streptopelia turtur - so ihr zoologischer Name - ist der Verlust von Nistplätzen und Nahrungsangebot schuld. Pestizideinsatz und übermäßige Grünflächenpflege rauben Turteltauben Lebensräume und Nahrungsangebot. Hinzu kommt die Jagd auf Turteltauben in den drei östlichsten Bundesländern. Allein in Niederösterreich wurden in der vergangenen fünf Jahren 793 Exemplare der traditionellen Liebesvögel geschossen.