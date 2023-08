Wien kocht: Über ein Viertel der Stadt versiegelt

Hitzewellen werden in Österreich seit 1990 um 50 Prozent häufiger und dauern durchschnittlich auch einige Tage länger. Das sagen aktuelle Statistiken. Wiener brauchen eine solche aber nicht - sie spüren diese Entwicklung seit Tagen am eigenen Leib. Wien kocht förmlich. Durch die Versiegelung hat die Natur keine Chance mehr - natürlich Abkühlung wird quasi im Keim erstickt. Großstädte sind davon besonders betroffen - und Wien hält hier den Negativrekord. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.