Irre! NBA-Star schimpft sich um Kopf und Kragen

Der Scharfschütze, der noch einen laufenden Vertrag bei den Philadelphia 76ers hat, aber wechseln will, hatte Klub-Boss Daryl Morey zuvor öffentlich beleidigt. „Daryl Morey ist ein Lügner, und ich werde nie Teil einer Organisation sein, zu der er gehört“, sagte Harden in der Vorwoche bei einem Event in China.