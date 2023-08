Autolenker übersah Motorrad: Biker (57) sofort tot

Blutkonserven benötigt

In der Urlaubszeit kommt es vermehrt zu Unfällen, nicht nur im Verkehr. Derzeit besteht ein Engpass bei den Blutkonserven. Die nächste Aktion zur Blutspende findet am Samstag von 13 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr im Gasthaus Bleier in Deutsch Gerisdorf im Bezirk Oberpullendorf statt.