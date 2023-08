Italiens Geburtenrate nähert sich Rekordtief

Bald weniger als 59 Millionen Einwohner

Vom 1. Jänner 2014 bis zum 31. Mai 2023 hat die italienische Bevölkerung 1,561 Millionen Einwohner verloren, was der Summe der Bevölkerung von Mailand und Brescia entspricht. Die Kluft zwischen Geburten und Sterbefällen in Italien war schon vor der Pandemie negativ und hat sich seit 2019 noch vertieft. Erwartet wird, dass die Bevölkerungszahl in Italien in diesem Jahr unter die Schwelle von 59 Millionen sinkt.