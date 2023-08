Schmierereien auf Wagen von Illmitzer Ortschef

Bei der ersten Sprühaktion wurde es privat. „Ich möchte gar nicht wiederholen, was da auf unserer Hausmauer gestanden ist“, schildert der SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Gestern Morgen dann wieder eine Botschaft. Dieses Mal auf dem Auto. Zu sehen ist ein „Z“. Aber... Z wie Zorro? „Nein. Ich vermute es soll das Zeichen auf russischen Militärfahrzeugen sein. Ich verstehe allerdings nicht warum. Ich habe mich in meiner letzten Rede im Nationalrat strikt vom Angriffskrieg distanziert und mich auch so nie Pro-Russisch geäußert.“ Die Anzeige bei der Polizei ist auf alle Fälle gemacht, die Botschaft auf der Scheibe selbst entfernt. Beim Lack auf der Motorhaube geht das allerdings nicht so einfach. Hier ist ein Besuch in der Werkstatt fällig.