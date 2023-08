Salzburg hat schon wieder keinen Platz für Sting!

Der weltbekannte Musiker will eigentlich mit seiner Europa-Tournee auch Station in der Salzburger Innenstadt machen. Das Konzert war am Wochenende vom 11. und 15. Juli 2024 angedacht. Wie heute bekannt wurde, ändert sich der Tourenplan des Briten wieder. Stings Produktionsfirma schlug der Stadt einen alternativen Termin im Juni für das Konzert vor, an dem der Residenzplatz aber bereits verplant ist. Es findet nämlich zum anvisierten Zeitfenster das Sternenkino am Kapitelplatz statt - zeitgleich ist ein Open-Air-Konzert am Residenzplatz nicht erlaubt.