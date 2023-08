Schon wieder hat es in diesem Tunnel gekracht

Am frühen Morgen ist es in der Unterflurtrasse St. Andrä zwischen dem Knoten Villach und der Abfahrt zum Ossiacher See zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Van mit vier Kindern an Bord war in ein Betonelement gekracht - die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg war vorübergehend gesperrt und es staute sich kilometerlang bis in die Karawankenautobahn A11 hinein. Mittlerweile löst sich der Verkehr aber wieder auf.