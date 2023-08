Kickl als Staatsmann? | Im Stasi-Verhörzimmer

Kickl als Staatsmann? Treffen zwei Kärntner… Nein, hier keine Kärntner-Witze, soo lustig war das gestern ausgestrahlte (und am Freitag aufgezeichnete) Sommergespräch der aus Kärnten stammenden ORF-Journalistin Susanne Schnabl mit dem aus Kärnten stammenden FPÖ-Chef Herbert Kickl auch wieder nicht, dass man darüber Witze reißen könnte oder sollte. Im Vorfeld hatte Polit-Professor Peter Filzmaier in der „Krone“ gemeint: „Wie wird Herbert Kickl sich im ,Sommergespräch´ präsentieren? Er und seine Anhänger mögen den ORF nicht. Also könnte er auf alles losschimpfen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Natürlich inklusive der Regierung. Zu einem Möchtegern-Bundeskanzler passt so ein Auftreten freilich nicht. Womöglich erleben wir also eine Überraschung, und Kickl macht auf Staatsmann.“ Haben wir diese Überraschung gestern Abend erlebt? Nein, natürlich nicht. Er sei nicht in die Politik gegangen, um sich zu verstellen, sagte er dazu. Und schimpfte einmal mehr auf alles los. Auf den Bundespräsidenten, die ÖVP, die SPÖ, die EU. Er kritisierte die Klimapolitik, das Versagen im Kampf gegen die Teuerung, die Politikergehälter-Erhöhung und natürlich den ORF. Da verschlug es Kickls Landsfrau Schnabl gleich zu Beginn kurz die Sprache…