Straße gesperrt: Lkw blieb in Unterführung stecken

Was für ein Wochenstart für einen 36-jährigen Mühlviertler: Er lenkte den Lastwagen mit Kranaufbau am Montag gegen acht Uhr Früh auf der Traunuferstraße in Haid Richtung Ansfelden. Neben dem Bahnhof Ansfelden konnte der 36-Jährige dann nicht mehr weiter: Er blieb mit seinem Gefährt in einer Bahnunterführung stecken.