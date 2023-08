Wir wollen wissen, wo der Wirt das Schnitzel kauft

Schweiz als Vorbild

Der oberste Landwirtschaftskämmerer und ÖVP-Bauernbündlersteht hinter seiner Zunft und gegen manche Interessen seiner Partei. Er fordert mit klaren Worten eine weitreichende Kennzeichnungspflicht - sowohl in der Gastronomie als auch in den Supermärkten. In der Schweiz gibt es eine solche schon seit Jahren. „Wenn sich manche Gastronomen in aller Vehemenz gegen weiterführende Schritte bei der Herkunftskennzeichnung wehren, gilt es schon zu hinterfragen, was es mit der Anonymität auf sich hat und was verborgen werden soll“, gibt sich Moosbrugger angriffig. „Die Auslobung der regionalen Qualität wäre im Interesse von Konsumenten und Bauern.“