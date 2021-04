Mehr Transparenz in der Gastronomie gefordert

Corona hat auch und insbesondere die Gastronomie gebeutelt. Und niemand will den Wirten jetzt das Leben noch schwerer machen. Aber der Konsument fordert sein Recht auf Aufklärung und eine entsprechende Kennzeichnung in der Speisekarte: „Wenn ich für etwas bezahle, dann will ich auch wissen, woher es kommt“, so ein „Krone“-Leser. Selbstverständlich kann jeder Wirt weiterhin seine Produkte beziehen, wo er will — es geht nur um Transparenz. Der Aufwand für die Wirte ist überschaubar - und steht in keinem Verhältnis zur Kennzeichnung der Allergene.