Hohe Tauern: Höher, weiter, entspannter

Als Autorin dieser Geschichte bin ich bekennende Liebhaberin von Mehrtagestouren in der Natur. Wandern transformiert Körper, Geist und Seele. Die milde Luft einatmen, sich in der eigenen Geschwindigkeit bewegen und dazu magische Aussichten, das ist Energie pur in der natürlichsten Art. Für diese Entschleunigung im Alltag müssen es aber nicht Ultradistanzen wie etwa das 4300 Kilometer weite Pacific Crest Trail in Amerika sein.