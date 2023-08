9,7% mehr Pension, aber die Senioren wollen mehr!

„Wir fordern eine Wertgarantie“

Und eine komplizierte Materie ist ebenfalls im Paket enthalten: Es geht um die Aufwertung am Pensionskonto. Diese erfolgt einmal jährlich, aber sie hinkt drei Jahre hinterher. In Zeiten einer Rekordinflation mache sich das aber sehr nachteilig bemerkbar, denn die Aufwertung erfolge nicht in dem Ausmaß der aktuellen Steigerungen, sondern der noch geringen Steigerungen des Jahres 2021 und lade dazu ein, früher in Pension zu gehen. Kostelka und Korosec: "Da fordern wir eine Wertgarantie, damit diese Neupensionisten nicht gleich mit einer geringeren Pension starten.