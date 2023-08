Kickl fest im Sattel, noch Widerstände für Babler

Kickl sitzt fest im Sattel

FPÖ-Obmann Herbert Kickl erfuhr in der Politikergagen-Debatte Widerstand aus den eigenen Reihen (Salzburg und Oberösterreich). Eine aktuelle Umfrage von IFDD kommt zum Schluss: Kickl sitzt dennoch fest im Sattel. In Summe sehen das 56 Prozent der 800 Befragten so. Bei FPÖ-Wählern sind es sogar 75 Prozent, nur 12 Prozent meinen, er sei nicht unumstritten.