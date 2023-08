Die FPÖ: Staatsmann Kickl und Leichen im Keller

1. Die Wahlergebnisse: Bei der letzten Nationalratswahl erlitt die FPÖ schwere Verluste. Das war nach dem Ibiza-Video und als herauskam, dass die Partei Heinz Christian Strache großfürstliche Spesen bezahlte. Doch man profitiert vom politischen Kurzzeitgedächtnis. In den jüngsten Landtagswahlen gewannen die Blauen. Von sehr geringfügig in Kärnten bis zu an die zehn Prozentpunkte in Niederösterreich.