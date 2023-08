Stolze Soko-Bilanz: 25.000 Festnahmen in Wien!

Mit Peilsender und Drohnen auf Jagd nach Verbrechern

Die Einsatzgruppe setzte bis zur Verhaftung sogar Peilsender und Drohnen ein. Anfang Juli schlugen die EGSler dann im Bereich der Eichenstraße zu, wo ein Dealer festgenommen werden konnte. Er hatte knapp einen Kilo Kokain gebunkert. Am 5. Juli wiederum wurden zwei Männer beim Diebstahl eines Motorrades aus einer Tiefgarage im Bezirk Floridsdorf beobachtet. Die Handschellen klickten nach Observation und einer sehr diskreten Verfolgung über die A4 am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland. Die hoch motivierten Beamten gehen in diesem Fall von einem Serientäter aus.