Florianis „Made in Upper Austria“ sind unschlagbar

Die Favoritenrolle war ganz klar bei den neun Gruppen, die aus OÖ in den Süden gereist waren. Denn im Vorjahr hatten in St. Pölten unsere Jung-Feuerwehrler die ersten sechs Plätze für sich geholt – Guggenberg hatte den Sieg vor Allerheiligen/Lebing und Erdleiten errungen. Bei den Mädchen führte kein Weg an Mitteregg-Haagen/Sand vorbei.