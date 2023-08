Schock in Leibnitz: „Habe Wellendruck gespürt“

Noch immer sitzt der Schock in der Stadt Leibnitz tief: Erst am Freitag wurden zwei Autos mit zwei Rohrbomben in die Luft gesprengt. Ziel des Anschlags waren offenbar zwei Mitglieder der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas, die zuvor mit weiteren Angehörigen eine Gebetsstunde am Kloepferweg abhielten. Verletzt wurde niemand. Eine Anrainerin musste den Vorfall miterleben und schilderte der „Krone“ die Explosion.