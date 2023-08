Zeugen Jehovas: Nun auch Sicherheitsalarm in Wien

Angesichts eines Sprengstoffanschlages Freitagabend vor einem Königssaal der Zeugen Jehovas im südsteirischen Leibnitz, gehen die Experten von einer extremistischen Täterschaft aus. Beide Opfer gehören der Religionsgemeinschaft an. Weil aktuell zum ersten Mal seit drei Jahren der jährliche Sommerkongress der Zeugen Jehovas wieder in Präsenz im Wiener Happel-Stadion stattfindet, mussten in Absprache mit dem Veranstalter sofort die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren werden ...