Diebische Rumänenbande am Landesgericht verurteilt

Nach sieben Monaten Untersuchungshaft in der Justizanstalt Feldkirch, sitzen die vier Angeklagten im Verhandlungssaal 123 des Landesgerichts, um sich für ihre Taten zu verantworten. Die zwei Pärchen - alle um die Mitte Zwanzig - waren von Mai bis Juni dieses Jahres in ganz Österreich auf krimineller „Shoppingtour“. Im Visier der sogenannten Kriminaltouristen: teure E-Bikes, E-Scooter, Tankkarten und Toilettenartikel. Am Ende erbeuteten sie Waren im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro.