Wird die Bergmanngasse zum „Fahrrad-Highway“?

Konzept soll noch heuer stehen

Mittels GIS-Daten werden dabei verschiedene Varianten der Verkehrsführung durchgespielt und gegenübergestellt. „Vor allem wird analysiert, was das dann für Autofahrer, für den Öffi-Verkehr und die Fußgänger bedeutet“, erläutert Sturm. „In Zeiten wie diesen wird auch gleich geschaut, wo man vielleicht etwas Grün in Form von Bepflanzungen unterbringen kann.“ Frühestens im Herbst, jedenfalls aber noch heuer will Sturm sein Konzept, wie die Verkehrsflächen in Geidorf künftig verteilt werden, präsentieren.