Andreas Babler: „Kann jede Falco-Silbe nachsingen“

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler ist musik- und festivalaffin. An dem Tag, an dem er mit seiner Frau Karin fix zusammenkam, befreite er sie aus dem Nova-Rock-Gatsch. Währenddessen spielten Wir sind Helden ihren Hit „Denkmal“. Am Freitag mischte er sich im Zuge seiner Bundesländer-Tour unter die Fans des Frequency-Festivals, um bei ein paar Bieren Trettmann und Co. zu sehen. Mit der „Krone“ sprach er über seine Liebe zur Musik und warum er in einem Campingvan übernachtete.