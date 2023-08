Frequency: Hüftlahme Ärzte, schräge Nostalgie

Die Gewitterzelle vor dem Festivalauftakt zog am Mittwoch am Kerngelände des Frequency vorbei, so waren die Campingplätze zum offiziellen Festivalauftakt trocken und die Stimmung genauso am Siedepunkt wie die Temperaturen. Gut 32 Grad begleiteten die Fans am Donnerstag gegen 14.20 Uhr, als der kanadische Indie-Musiker Ekkstacy das Festival eröffnete. Vor noch überschaubarem Publikum sang er mit dreiköpfiger Band und einer bauchigen Hendricks-Ginflasche in der Hand über so manch dunkle Themen aus seiner Vergangenheit. Mit Songs wie „I Gave You Everything“, „Wish I Was Dead“ oder „I Walk This Earth By Myself“ bekämpft er in flotten Indie-Songs mit Post-Punk-Touch innere Dämonen. Das von ihm so geliebte Bühnenchaos blieb aus - wohl auch wegen der noch frühen Temperaturen.